Parma-Pescara 3-1: gioca praticamente da libero e compie due interventi precisi a terra: sull’out di destra ha la possibilità di arrivare al fondo e sovrapporsi con Karamoh: grande prova del giovane crociato: interventi puntuali e anche qualche lancio millimetrico ai compagni: controlla senza problemi i pochi tentativi i fase offensiva del Pescara(Dal 26’ s.t.: esordio con la crociata, una bella chiusura difensiva): torna a giocare con la maglia crociata, il Parma preferisce affondare sul lato opposto: qualità tecniche indiscusse, mette lo zampino sul raddoppio crociato(Dal 35’ s.t.: esordio sulla fascia sinistra per il giovane crociato): meno incisivo del solito, le azioni del Parma passano spesso dai suoi piedi(Dal 26’ s.t.: va vicinissimo al poker con un bel colpo di testa): un assist al bacio per Karamoh, una conclusione da fuori area e tanta sostanza in mezzo al campo: sbaglia dei passaggi e non si fa mai vedere in zona gol(Dal 16’ s.t.: più ordine in regia rispetto a Cyprien): due palloni buoni e due gol, decisivo con la giusta cattiveria sotto porta(Dal 16’ s.t.: entra e sfiora il gol con una botta dalla distanza): pronti, via e fallisce un gol di testa sparando tra le braccia di Alastra; nella ripresa segna il gol del tre a zero con una conclusione a giro perfetta: la sua squadra è propositiva e cerca di arrivare al gol attraverso il possesso palla; manda in campo i giovani e non sfigurano affatto