Lazio-Parma 2-0



Sepe 5,5: Non può nulla su Immobile nel primo tempo, nella ripresa gli risponde presente su una bordata da fuori. Prova a mantenere il risultato in bilico, i compagni non lo aiutano nell'impresa.



Darmian 5,5: Lulic è sempre presente, magari non sempre incisivo ma lo impegna spesso su corsa e attenzione. In avanti si propone poco.



Iacoponi 5: Con Darmian lasciano scappare Immobile, che non è un soggetto raccomandabile a cui lasciare spazio. Usa le maniere forti quando può, ha grosse difficoltà a leggere alcuni movimenti di Immobile



Bruno Alves 5,5: Poco preciso, Immobile è un ossso duro, la Lazio non dà punti di riferimento offensivi e lui fa un po' fatica. Quando la Lazio comincia a premere, e il Parma si abbassa, comincia ad essere più efficace, soprattutto di testa.



Gagliolo 5: A sinistra Marusic è abbastanza timido inizialmente, ma spesso si fa accompagnare da Milinkovic che è tutt'altra cosa. Poi l'esterno serbo prende il sopravvento, se lo perde sempre e il Parma deraglia.



Hernani 5: La Lazio concede qualcosa, ma lui non è molto incisivo. Il duello dei 10 con Luis Alberto lo perde, in generale la qualità che ci si aspetta da lui non esce allo scoperto.



Brugman 5,5: Centralmente la Lazio sfonda spesso e volentieri, ha troppa qualità ed è complesso frenarli. Prova a mettere ordine, non ci riesce granché.

(34' st Sprocati s.v.)



Barillà 5,5: Corsa, buona volontà, chiusure su Correa che è un cliente scomodissimo. Non bastano a mantenere una qualche diga in mediana.



Kulusevski 5,5: Il classe 2000 mette in porta Inglese - Strakosha ci mette una toppa - dimostrando subito che classe ne ha. La partita si mette male, e non può essere lui a risolverla.



Inglese 6: Suo il primo tiro dell'incontro, subito brivido per Strakosha. Si fa ipnotizzare dal portiere albanese, in generale arriva spesso all'appuntamento con la palla buona, ma non concretizza. L'unico che crea qualche pericolo.

(dal 40' st Cornelius s.v.)



Gervinho 5: Per lui è una specie di derby, alla prima sgroppata si becca una bordata di fischi a perenne ricordo del suo passato giallorosso. Non fa molto, viene spesso stoppato da Luiz Felipe. Poco ispirato.

(Dal 30' Karamoh s.v.)



All. D'Aversa 5: Incolore: al suo Parma, freddato all'inizio, manca reazione e spessore. La partita, uscita dai binari, sfugge ai suoi uomini come fosse scivolosa. Qualcosa non funziona dalle parti di Luis Alberto, spesso lasciato veramente troppo solo. Serve di più per graffiare in questa Serie A, è il caso di accorgersene in fretta.