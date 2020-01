Parma-Udinese 2-0



Sepe 7: sicuro tra i pali e bravo soprattutto nelle uscite alte; due parate di spessore



Gagliolo 7: si conferma un gran finalizzatore quando si trova in area; trova il gol del vantaggio con un gran sinistro al volo



(Dal 16’ s.t. Laurini 5,5: si prende un cartellino giallo appena entrato e corre qualche rischio di troppo sulla fascia)



Alves 6,5: padrone assoluto nei palloni alti, contiene la fisicità di Okaka



Iacoponi 6,5: corre pochi rischi in difesa e gioca semplice in fase di costruzione



Darmian 6: sulla fascia destra prova a spingere alternandosi con Kulusevski; bene la fase difensiva



Kucka 6,5: muscoli e corsa ma anche buone soluzioni in avanti



Scozzarella 7,5: comanda in regia, le azioni pericolose del Parma partono spesso dai suoi piedi



(Dal 42’ s.t. Grassi sv)



Hernani 6: alti e bassi, qualche pallone perso ma prestazione in crescendo del brasiliano



Kurtic 6: l’esterno non è il suo ruolo ma mette in campo esperienza e grinta



(Dal 27’ s.t. Dermaku 6: aiuta il Parma a difendersi negli ultimi minuti)



Cornelius 6: un gol sfiorato e qualche pallone perso; il Parma gioca meglio con un centravanti di peso come Cornelius



Kulusevski 6,5: ottimi spunti sulla fascia e il gol del raddoppio con destro dal limite





All. D’Aversa 6,5: vince e spinge il suo Parma in zona Europa