Sassuolo-Parma 0-0







Sepe 7: graziato dal Var dopo pochi minuti, mantiene la porta inviolata per il resto della partita compiendo due miracoli su Peluso e Berardi.



Gazzola 5,5: Boga gli fa venire il mal di testa per un tempo, poi ci prende le misure.



Iacoponi 6,5: prestazione importante da centrale, lui che solitamente gioca terzino.



Gagliolo 6,5: un'altra roccia. Respinge i cross, entra in scivolata, rintuzza con lo scudo l'assedio neroverde.



Dimarco 6: Berardi è in forma e lo fa dannare, ma il numero 3 del Parma sa soffrire col coltello tra i denti.



Rigoni 6: praticamente a uomo per un tempo su Locatelli, a inizio ripresa esce infortunato.



(dal 10' st Sprocati 5,5: si va a sistemare sulla fascia sinistra del Parma, dove Lirola spesso si sgancia e lascia un vuoto. Non incide). Scozzarella 6: in mezzo al campo prova a far ripartire i contropiede micidiali del Parma dettando i tempi in verticale. Bloccatissimo nel finale.



Barillà 6: il solito guerriero. Lotta con Bourabia prima e con Sensi poi.



Siligardi 5,5: neutralizzato da Peluso, rimane negli spogliatoi dopo l'intervallo.



(dal 1' st Gervinho 6: prova a seminare il panico con le sue corse fulminanti. Trova sempre uno tra Peluso, Ferrari e Magnanelli a fermarlo sul più bello).



Ceravolo 5: il rigore sbagliato pesa tantissimo e cancella una prestazione comunque generosa.



(dal 33' st Bastoni 6: D'Aversa si copre, toglie una punta per un difensore e passa a cinque dietro).



Kucka 6: partita prettamente difensiva, si alterna con Barillà sul centrosinistra.







All. D'Aversa 6,5: il Parma è umile, lui lo vuole così. Gli basta un punticino in trasferta e nel finale toglie una punta per un difensore: meglio coprirsi.