Cagliari-Parma 4-3: non può nulla sulle reti subite. Sempre attento per il resto.: è dalle sua fascia che il Parma soffre maggiormente. A tratti è apparso poco concentrato.(dal 15' s.t: controlla le offensive di Lykogiannis senza grossi problemi).insieme al compagno di reparto soffre i continui attacchi rossoblù.: Pavoletti è un incubo per lui. In occasione del primo gol si fa sovrastare proprio dall'attaccante senza tanta fatica.: prima rete in serie A per il difensore italiano che compie una partita quasi perfetta.(dal 32' s.t: perde la sufficienza negli ultimi dieci minuti, proprio quando il Cagliari ha dato l'accelerata decisiva.: prende per mano il centrocampo ma crolla nel finale di garameritava la sufficienza ma sul 3 a 2 sbaglia un gol a porta sguarnita che probabilmente avrebbe chiuso il match.: esterno d'attacco, falso nueve, trequartista. Kuco svolge tre ruoli in uno. Trova il gol del raddoppio, poi all'intervallo resta negli spogliatoi probabilmente per un problema fisico.(dal 1' s.t: crea scompiglio tra la retroguardia rossoblù. Il suo ingresso ha dato vitalità e respiro ai suoi).: non trova la via del gol ma la sua spizzata per Kucka è fondamentale. Del resto difende qualche pallone e nulla più.(dal 26' s.tentra e non trova spazio).: trova la rete del doppio vantaggio ospite. Peccato che poi la squadra si sia fatta rimontare per l'ennesima volta.(dal 26' s.tsi perde insieme a tutto il centrocampo gialloblù nel momento del bisogno)All.perde uno scontro salvezza fondamentale sbagliando quella che probabilmente era l'ultima spiaggia. Quella odierna è l'ennesima rimonta subita.