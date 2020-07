perforato più volte, incolpevole sulla prima rete ma sul tiro di Soriano, seppur molto angolato, l'impressione è che ci metta un attimo di troppo a buttarsi.diligente in copertura, assente davanti. Sansone cerca di sfondare ma viene rimbalzato senza troppi affanni.(dal 38’ s.t.).costante il duello con Barrow, non gli lascia molto spazio cercando come può di fermarlo in ogni situazione.solita partita da giocatore scafato, oggi carente l'apporto in fase di costruzione ma attenzione sempre alta.(dal 1’ s.t.sostituzione tattica per recuperare il doppio svantaggio, tenta spesso di sfondare per vie centrali ma in modo prevedibile).contenere Orsolini non è mai facile ma lui ci prova e ci riesce. Sul finale arriva l'assist per il gol decisivo di Inglese.prestazione abbastanza insipida, lontano dal gioco come posizione e pensiero. Peccato.protagonista di un centrocampo assente, come i compagni di reparto non riesce a imporsi nell'inerzia della partita che gioca solo per metà.(dal 1’ s.t.il suo ingresso cambia la trama del gioco, con le sue giocate risveglia il Parma).non riesce ad incidere per tutto l'arco di gara ma poi si accende nel recupero, segna e riapre la partita.schierato quarto di centrocampo non mette lo zampino in nessuna delle fasi di gioco, poco incisivo in avanti e altrettanto utile in copertura.schierato sulla trequarti sperando di replicare la prestazione dell'andata, oggi non crea mai apprensione alla retroguardia degli ospiti.(dal 15’ s.t.schierato tra le linee crea subito qualche grattacapo agli avversari con un bel tiro ed un assist).mai entrato davvero in partita, non ha né la fisicità né la qualità per giocare come unico riferimento in attacco.(dal 15’ s.t.rientro prezioso per il Parma, si rende subito pericoloso e trova il gol che regala un punto impensato alla squadra).formazione iniziale rimaneggiata che porta al doppio svantaggio, il tentativo di riaddrizzarla porta i risultati sperati.