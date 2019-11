Parma-Roma 2-0



Sepe 6,5: sicuro tra i pali, compie un miracolo su Pastore a inizio ripresa



Gagliolo 6,5: attento sulla fascia sinistra in marcatura su Zaniolo; sfiora anche il gol nel primo tempo con un rasoterra



(Dal 38’ s.t. Alves sv)



Dermaku 6,5: Dzeko non è un avversario comodo da marcare e il difensore albanese se la cava; partita di grande spessore



Iacoponi 6,5: copre sulla destra e aiuta Dermaku in fase difensiva; la Roma spinge più sulla fascia opposta



Darmian 6,5: qualche discesa da gran terzino e un assist al bacio per Sprocati



Kucka 7: padrone assoluto del centrocampo tra muscoli e giocate di classe; si fa vedere spesso in zona offensiva



Scozzarella 6: in regia fa partire le azioni del Parma e ha un passo in più rispetto ai centrocampisti giallorossi



(Dal 25’ s.t. Barillà 6: prende un giallo appena entrato ma mette la sua solita grinta a centrocampo)



Hernani 6: qualche squillo di buona tecnica ma poca sostanza; serve l'assist vincente per Cornelius



Kulusevski 6,5: la solita spina nel fianco di qualunque difesa; si muove tra le linee, salta l’uomo e sbaglia pochi passaggi



Cornelius 7: lotta su tutti i palloni, di testa le prende tutte lui; chiude il match con un gran sinistro



Gervinho 6: qualche fiammata in avanti e un problema muscolare che lo costringe ad abbandonare il campo a fine primo tempo



(Dal 45’ p.t. Sprocati 7: sale e si fa subito vedere in zona gol; segna il gol del vantaggio crociato)





All. D’Aversa 7: ha il pallino del gioco per tutto il primo tempo, batte la Roma con una grande prestazione