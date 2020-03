Parma-Spal 0-1: incolpevole in occasione della rete della Spal su rigore, è sicuro in tutte le altre fasi del match.: poco presente in fase offensiva, l'ex Manchester United appare più timido del solito e non riesce mai a rendersi pericoloso.(dal 43' s.t.non si rende protagonista di alcun errore. Contiene con attenzione Petagna quando si allarga e non gli concede spazio per dialogare coi comapgni in libertà.commette un errore ingenuo quando concede il calcio di rigore alla Spal con un intervento goffo che permette a Petagna di presentarsi dal dischetto e sbloccare la partita.va vicino al gol al quarto d'ora del primo tempo con un diagonale insidioso dalla distanza. Nella ripresa è impreciso.cala col passare dei minuti e come il resto della squadra inizia a soffrire la pressione avversaria nel secondo tempo.: commette qualche fallo di troppo e porta anche a casa un cartellino giallo.: buona prestazione del grande ex di giornata, che dimostra di essere uomo chiave nel centrocampo del Parma tanto quanto lo era della Spal. Offre un ottimo contributo in entrambe le fasi di gioco, facendo valere le sue doti balistiche e la sua esperienza a tutto campo. Nel secondo tempo si spegne e macchia quanto di buono fatto nella prima frazione di gioco.nel primo tempo è devastante e apre diversi varchi nella retroguardia della Spal. Nella ripresa, però, perde smalto e si intestardisce in troppe giocate solitarie.(dal 37' s.t.: è un fantasma per tutto il corso del match. Completamente avulso dalla manovra, non trova mai lo spazio per rendersi pericoloso.nel primo tempo non riesce mai a prendere velocità e ad inizio ripresa avrebbe la possibilità di sbloccare la partita, ma si divora il gol da due passi con un errore non da lui. Anche nella ripresa spreca diverse buone possibilità, condannando la squadra alla sconfitta.il suo Parma appare abbastanza fiacco e poco deciso. Dopo un discreto impatto sul match la squadra si abbassa in modo inspiegabile e accetta di subire passivamente la manovra della Spal. I suoi ragazzi creano pochissime occasioni ed escono dal campo a testa bassa.