Parma, le pagelle di CM: Valenti mostra gli artigli, Bernabè di qualità, Pellegrino ammaccato

fa indispettire il Franchi per un paio di perdite di tempo accentuate. Grossi interventi non ne deve compiere. Reattivo su Dodô.: le gambe non tremano contro due degli attaccanti più in forma della Serie A. Se la cava. Esce per un giallo pendente.Dal 57'dal suo ingresso il Parma non rischia praticamente più nulla.una sua palla sanguinosa per poco non costa carissima in chiusura di primo tempo. Unico neo in una gara estremamente solida.contro un animale da area di rigore come Kean servono anche le maniere forti. E dal 1' gli fa capire che sarà una gara dura.

spesso fuori posizione quando deve spingere. In copertura tiene su gli argini.: spara addosso a De Gea in avvio e poteva far meglio. Lo si vede a sprazzi, ma quando tocca il pallone nasce sempre un'occasione pericolosa. Esce stanco.Dal 67'intraprendente fin dal suo ingresso in campo. Mette vivacità.: peperino del centrocampo ducale. Intercetta palloni e prova a partire in verticale. Cerca anche il jolly in chiusura.: il più in difficoltà in una mediana che tutto sommato funziona. Un po' lento, un po' impreciso.

Dal 57': aggiunge sostanza alla mediana.Dodô ha un altro passo rispetto a lui, prova a tenerlo come può.metà centravanti, metà regista offensivo. Non riesce a calciare, ma il lavoro che fa in aiuto alla manovra è impressionante. E di testa crea apprensione ai centrali viola.Dall'81'splendido il duello tutto muscoli fra lui e Marì da cui, però, esce spesso sconfitto.Dall'81'quinto pareggio consecutivo, altro punto da mettere in cascina in una salvezza da costruire passo passo. Il Parma gioca una gara gagliarda in cui rischia pochissimo contro una squadra che ha in mano lo scalpo di tutte le big. Ha ribaltato la squadra dal suo arrivo.