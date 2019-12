Cattive notizie per il Parma e per Gervinho, che in giornata si è sottoposto agli esami di rito per verificare la gravità dell'infortunio muscolare patito nel match contro il Brescia. Il calciatore ivoriano ha subito una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro e dovrà restare fermo per 10-15 giorni. Out per la sfida contro l'Atalanta, può rientrare in campo a metà gennaio contro il Lecce.



Per il resto, da sengalare il lavoro differenziato per Cornelius e Inglese e le terapie per Karamoh.