Al termine del ko di Bergamo, il tecnico dell'Atalanta, Fabio Liverani, ha parlato a Sky: "E' una stagione particolare, molto. Le difficoltà post-Covid, per una squadra come la nostra, sono state drammatiche. Perdiamo giocatori per problemi muscolari, l'anno scorso hanno fatto una stagione molto logorante. Il dispiacere è perchè prendiamo gol in modo facile, non per grandi demeriti. Abbiamo difficoltà numeriche davanti, a fine primo tempo ho dovuto togliere Inglese perchè è un giocatore da recuperare, fanno la staffetta lui e Cornelius. La problematica non è perdere a Bergamo, ma perdere così tanti giocatori, specie nella settimana del turno infrasettimanale. La vivo in modo sereno, provo a lavorare tutti i giorni. Sapevo che sarebbe stato un campionato strano, di facile non c'è niente".



SUL SUO FUTURO - "Non vado al campo con il pensiero dell'ultima partita, non è questo il pensiero. Faranno le valutazioni come è giusto che sia, posso fare tutto ciò che è fattibile per mettere in campo una squadra che può affrontare una partita. L'autocritica c'è, visto che mancano i risultati. Non riusciamo a fare gol, davanti siamo in grandissima difficoltà".