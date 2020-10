L'allenatore del Parma, Fabio Liverani, ha commentato così ai microfoni di Sky Sport la partita persa per 3-2 contro l'Udinese.



SERVE TEMPO - “Credo che ho la fortuna di allenare un gruppo forte. Ci vuole un po’ di tempo fra covid, infortuni e rientro dalla nazionali. La squadra ha comunque giocato a calcio. Abbiamo preso il gol del 3-2 in contropiede ma sono felice di questa squadra. Sono certo che con pazienza ci toglieremo diverse soddisfazioni”.



DIFFICOLTA' - “Le difficoltà sono tante, ma oggi sono orgoglioso di questi ragazzi nella loro totalità. Non ci è mai passato per la testa di piangerci addosso per sette positivi, affrontiamo il campionato con la certezza di doverci adeguare. La squadra è forte, c’è grande competitività in settimana. A volte capita di commettere qualche errore, anche a Kurtic. L’altra settimana mi ha fatto vincere la partita. Se si sbaglia nel palleggio al massimo la colpa è mia che richiedo queste giocate, ma continuo ad avere grande fiducia in questo gruppo”.