Fabio Liverani, allenatore del Parma, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan: “Il Milan dalla ripresa è la squadra che ha trovato un'identità e unione, Ibrahimovic è stata la ciliegina che ha innalzato la qualità. Hanno mantenuto la strada a prescindere dei giocatori, il lavoro di Pioli li ha portati ad essere un rullo compressore. Fanno bene le due fasi, noi dobbiamo fare una partita attenta e creare le difficoltà giocando al calcio, cercando di attaccare con più uomini. Dobbiamo portare più uomini in area, fare una partita coraggiosa, poi i valori sono differenti. Dobbiamo fare una bella partita. Il Milan è la squadra che da dopo il lockdown è stata un rullo compressore”.



SU KUCKA - “Pezzella è rientrato, Kucka non parte con noi, non ha superato appieno. Giocando ogni ter giorni, quello che voglio è avere giocatori al 100%. Con Kuco abbiamo deciso di fare allenamenti tra domani e lunedì ed essere al 90% col Cagliari”.