Fabio Liverani, tecnico del Parma, ha parlato a Dazn dopo il ko con la Juve: "Atteggiamento timido? No, abbiamo avuto la prima occasione in porta, con un miracolo un po' fortunoso di Buffon. Quando giochi con le grandi squadre devi concretizzare il 100% di ciò che crei e limitare ciò che concedi. Abbiamo pagato a livello fisico la terza partita della settimana, abbiamo fatto fatica a fare gol nonostante aver creato. Dobbiamo recuperare le forze".



SUL GOL DI KULUSEVSKI - "Non abbiamo marcato alle spalle. C'è stata una disattenzione, la squadra era messa bene sulla linea. Dispiace perché poi queste squadre non ti perdonano, ma è un dazio che paghiamo. Abbiamo la fortuna di giocare già martedì. Giocando a uomo, fondamentale è la ferocia".



SU INGLESE - "E' fermo da molto, poi ha avuto il Covid e un problema muscolare. Sta crescendo di condizione".