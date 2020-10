Fabio, allenatore del Parma, ha commentato a Sky Sport il match pareggiato per 2-2 in casa dell’Inter: “Visto il minuto del gol c’è un po’ di rammarico, ma noi abbiamo fatto la partita che in questo momento possiamo fare. Le difficoltà in questo mese e mezzo sono state veramente tantissime, difficile lavorare con continuità e conoscersi con i compagni nuovi e vecchi. Speriamo che questo periodo ci passi e ci permetta di lavorare nei prossimi mesi con serenità. L’avevamo preparata senza sapere dell’assenza di Lukaku su questo modulo, poi abbiamo perso due difensori centrali nella notte tra venerdì e sabato. La difficoltà di queste gare è questa: vai a dormire pensando a una cosa e ti può cambiare tutto. Siamo una squadra in grande difficoltà e col Covid le difficoltà diventano ancora più grandi. Credo che i ragazzi stiano facendo qualcosa di eccezionale, si stanno applicando al massimo. È normale che per giocare in una certa maniera è fondamentale lavorare con continuità, i ragazzi però ci provano anche nelle difficoltà. La mia richiesta è gestire i momenti della partita. Credo che una delle difficoltà più grande per le squadre normai è giocare contro i due attaccanti centrali, se lasci liberi Lautaro e Lukaku soffre. Bloccandoli centralmente concedi qualcosa in più sugli esterni e concedi sui cross, ma credo che lasciandoli due contro due centralmente rischi molto".- "Anche se sono giovane come allenatore sto in questo mondo da sempre e so quali sono le dinamiche. Con la società abbiamo concordato di avere giocatori doppi nel ruolo. Se fosse andato via Gervinho sarebbe dovuto arrivare qualcuno, è normale che tenermi Gervinho è positivo. Ha fatto vedere le sue qualità, dobbiamo accenderlo di più durante i 90’".