Al termine del successo contro il Genoa, il tecnico del Parma, Fabio Liverani, ha parlato a Sky: "Bella vittoria, abbiamo giocato alla grande. Questa squadra ha tante potenzialità, tanti giocatori che possono giocare titolari. Il gruppo è formato da giocatori che l'hanno trascinata alle salvezze e tanti nuovi arrivati stranieri. Il Covid, i pochi allenamenti: le difficoltà sono tante, ma serviva una partita così. Ho la fortuna di allenare un gruppo bello, di qualità e potenzialità".



SULLA SETTIMANA - "A Roma si poteva perdere in modo diverso, ci serviva ritrovare voglia di fare risultato. Oggi giochiamo con Busi e Osorio, che si sono allenati poco. La società mi ha chiesto un obiettivo, dal decimo al sedicesimo posto, e di patrimonializzare la rosa".



SULL'ATTACCO - "E' fondamentale il lavoro organizzato che fanno davanti, anche in fase di non possesso. Giocheremo sempre con 3 giocatori davanti, ma non perché lo chiede il presidente, ma perché è la mia idea".