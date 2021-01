La gara contro l'Atalanta doveva essere quella della verità per il Parma e per il futuro della sua panchina e il pesante ko subito contro gli uomini di Gasperini potrebbe rappresentare a questo punto l'ultimo risultato ottenuto da Fabio Liverani con i ducali.



L'esonero è infatti dietro l'angolo e secondo quanto appreso da Calciomercato.com il Parma sta valutando già i possibili sostituti con un nome che sta guadagnando grande terreno sui rivali. Oltre al ritorno di D'Aversa che potrebbe sciogliere ogni altro dubbio e a Roberto Donadoni, infatti, ora è l'ex allenatore della Fiorentina, Paulo Sousa, in pole position per prendere il posto di Liverani in panchina. Contatti sono già stati avviati e c'è una forte possibilità che si possa chiudere in tempi brevi se D'Aversa non scegliesse di tornare.