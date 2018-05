Alessandro Lucarelli, difensore e capitano del Parma, parla a Sky Sport dopo la promozione in A: "Ho dormito poco, abbiamo festeggiato fino alle 4, sono andato a letto alle 5.30 ma alle 8 ero già sveglio. Per dormire ci sarà tempo, c'era da mettere a fuoco quanto accaduto. Le emozione, ieri sera, sono state tante. Paura di non portare il Parma di A? L'età avanzava (ride, ndr), avevo paura di non riuscire a essere in campo. Questa promozione mi ripaga di tutto, ora dobbiamo festeggiare ma bisogna goderci il momento".



SERIE A - "349 gare col Parma? È un bel dato che mi stuzzica, ma non so. Ho tante cose per la testa, voglio fare la scelta giusta. L'idea è quella di smettere, la mia missione è compiuta. Tenevo tantissimo a riportare il Parma in Serie A, ci sono riuscito. Prenderò la decisione migliore con la famiglia e con la Società. A luglio compirò 41 anni, sto bene di gambe e di testa ma voglio affrontare questo discorso con calma".



BUFFON AL PARMA - "Ha detto che sarebbe una cosa romanzata, è un grande portiere e farà la scelta migliore per il suo futuro. Lui è un campione".