Alessandro Lucarelli, ex capitano del Parma, prossimo club manager, parla dal ritiro gialloblù a Sky Sport: "A differenza delle notizie che arrivano da fuori, noi siamo tranquilli su questa vicenda. Siamo con la coscienza pulita, sia come squadra che come società. Affrontiamo il processo perché siamo stati chiamati in causa, ma quello che sta succedendo ha quasi del ridicolo. La promozione l'abbiamo conquistata sul campo: è brutto dover ripensare a cose non vere, che danneggiano la nostra immagine. Non permetto a nessuno di infangare quello che abbiamo conquistato. Le altre squadre che sperano di essere ripescate? Stanno cavalcando l'onda, facendo ogni giorno dichiarazioni sui giornali. Se volevano la promozione dovevano conquistarla sul campo come abbiamo fatto noi. Sono convinto che la giustizia ci darà ragione, anche se a prescindere la nostra promozione verrà macchiata. Il mio futuro? Un'offerta è arrivata, da mio fratello a Livorno. Solo un familiare poteva arrivare un'offerta per me... L'ho ringraziato ma per forza di cose ho dovuto rifiutare".