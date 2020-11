Alessandro Lucarelli, vice ds del Parma, ha parlato così nel pre del match con il Genoa: “Il tweet di Krause? E’ stato uno stimolo, dire che torniamo a quattro perché conosce il modo di giocare di Liverani e sapeva che il 3-5-2 era provvisorio per gli infortuni. Sapevamo tutti che avremmo giocato con l’idea con cui abbiamo costruito la squadra. Il suo non è stato un diktat ma uno stimolo.



Quanto siete vicini



"Ci vuole tempo, abbiamo cambiato tanto e il percorso è appena cominciato. La classifica non aspetta, veniamo da una brutta sconfitta che va oltre i moduli. Ci aspettiamo una risposta sotto l’aspetto mentale per la squadra”.



Sei importante per far crescere il Parma e cercare il compromesso nel cambio di identità:



“Sì, io credo che anche se le idee del mister sono di creare calcio, questo non deve mettere in secondo piano le caratteristiche che servono per salvarsi: determinazione e attenzione in fase difensiva. Queste cose ti portano a fare risultati”.



Inglese è stato sfortunato. Cosa gli manca per tornare?



“Gli manca solo continuità di prestazione, fisicamente sta bene e ha recuperato, deve trovare la condizione migliore giocando. Nell’ultimo anno ha fatto 3-4 partite massimo, gli manca trovare la condizione fisica e si trova solo giocando. I