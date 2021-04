Alessandro Lucarelli, vice direttore sportivo del Parma, è intervenuto a Dazn prima della sfida con la Juventus: "Mi auguro che la rabbia dopo Cagliari sia rimasta e anche la frustrazione, abbiamo perso una gara che avevamo vinto, dobbiamo cercare di tirare fuori tutto quello che rimane perché finché la matematica non ci condanna abbiamo l'obbligo di provarci, per la proprietà e i tifosi. Superlega? Credo che un uomo che vuole diventare presidente di una società di calcio, oltre che un imprenditore, deve essere un uomo di sport. E quando si parla di sport si parla di valori, in principal modo competizione e meritocrazia. Se si pensa di calpestare questi valori creandosi una lega solo per ricchi, con l'unico scopo di sistemare il proprio bilancio, quest'uomo dimostra che non solo non è un uomo di sport ma è anche un pessimo imprenditore".