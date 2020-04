Alessandro Lucarelli, team manager del Parma, ha parlato ai microfoni di Radio 24 del taglio stipendi: "Da ex giocatore so che mettere mani al portafogli è difficile, l'ho vissuto l'anno del fallimento, facevo fatica a far capire ai ragazzi che c'era da sacrificarsi per andare avanti. Oggi la situazione è diversa da quella del fallimento, abbiamo parlato con i ragazzi e abbiamo trovato la soluzione di togliere questa mensilità. Abbiamo voluto far da noi e, voglio sottolineare, tutto con assoluta tranquillità. Ripartenza? Il calcio che vedremo sarà una condizione di eccezionalità, giocheremo di sera, ma le temperature saranno calde, partite ravvicinate, tutto questo comporta un rischio, ma non deve essere un alibi, giocheremo tutti le stesse partite, dovremo abituarci. Le squadre che hanno una struttura più brevilinea faranno meno fatica e questo può fare la differenza".