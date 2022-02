Dennis Man, attaccante del Parma a segno oggi nella vittoria dei Ducali contro il Pordenone, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole raccolte da Parmalive.com:



Come ti senti dopo una prestazione del genere?

"Bene, sono contento per questa vittoria. Dobbiamo continuare così, nel secondo tempo abbiamo fatto una grande gara e siamo contenti dei 3 punti".



In quale ruolo ti trovi meglio?

"Mi trovo meglio davanti, ma per la squadra gioco dove c'è bisogno. Questo del quinto è un nuovo ruolo per me, voglio dare tutto per aiutare la squadra. Questo per me è un gol importante e dobbiamo continuare così".



Dopo le voci di mercato di gennaio cosa ti senti di dire a riguardo?

"Sono contento di essere qua, voglio aiutare la squadra. Non ho mai parlato di nulla io".



Come ti trovi con Pandev?

"Pandev è fortissimo, siamo contenti di averlo qua. Lui ci può aiutare molto"