Parma-Milan è la prima delle nove gare in programma oggi e valide per la 33esima giornata del campionato di Serie A. Come sempre Calciomercato.com vi propone LIVE la MOVIOLA della partita con tutti gli episodi arbitrali dubbi.





LA DESIGNAZIONE

Parma – Milan ore 12.30

Valeri (Caliari – De Meo. Iv: Volpi. Var: La Penna. Avar: Alassio)





PRIMO TEMPO

2' - Kucka entra duro sulla caviglia di Bakayoko. Ci stava il cartellino giallo che Valeri non estrae.

4' - Borini va a un passo dal vantaggio, ma anche in caso di gol sarebbe stato annullato. L'attaccante era infatti in fuorigioco.

12' - Il Parma chiede un rigore per intervento in uscita di Donnarumma sui piedi di Ceravolo. Valeri è vicino all'azione e dice che tocca la palla. L'intervento lascia qualche dubbio, ma dopo un silent check l'arbitro conferma che il portiere rossonero ha preso la palla e non dà il rigore.

26' - Borini si lancia in area su cross di Suso e viene contrastato da Iacoponi al momento del colpo di testa. Cadendo a terra l'attaccante rossonero chiede un rigore per una trattenuta che, in realtà, non c'è.