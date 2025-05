Parma-Napoli da bordo campo: Conte dalle mani in volto alle proteste con Chivu, Lukaku allenatore e le urla di Politano

Redazione Calciomercato

Roba di cardiologia, come dice Pardo.Nel primo tempo non succede un granché. Sembrava che il Napoli, per ingranare, aspettasse notizie da Milano. La vera grande occasione se la costruisce Anguissa, che al 33’ prende il palo dopo una giocata pazzesca.L’allenatore del Napoli vorrebbe che il giro palla dei suoi venisse fatto meglio e più velocemente, ma ogni volta che Di Lorenzo o Politano trovano Lukaku, il belga viene mangiato da Leoni, che quest’anno a Parma ha annullato anche Vlahovic.

Conte quindi prova a dare la scossa ai suoi sfruttando proprio un fallo di Leoni, che trattiene talmente tanto Lukaku da sfilargli quasi la maglietta.E’ talmente repentino il cambio di tono dell’allenatore del Napoli che anche Lukaku un po’ ne rimane sorpreso e dal campo, con ancora la maglia mal messa sulla testa, prova a calmare il proprio mister.La notizia del vantaggio dell’Inter, il Napoli la scopre solo nel tunnel, perché il goal di Bisseck a Milano, arriva 30’’ che Doveri abbia fischiato la fine del primo tempo: la maniera peggiore per andare negli spogliatoi.

Nel secondo tempo, si parte solo dopo aver aspettato la contemporaneità degli altri campi. Si è aspettato anche che un tifoso, una specie di invasore, tornasse al suo posto dopo aver scavalcato le barriere tra distinti e curva.La realtà è che, in quel momento, il goal è ancora sotto check del var a San Siro, perché Pedro inizialmente sembrava in fuorigioco. Due minuti dopo, un altro boato conferma l’1-1 e dal campo è Simeone, che in quel momento si stava scaldando e quindi era il più vicino ai tifosi, a confermarlo ai compagni in campo, caricandoli perché non mollino di un centimetro.

Ma l’euforia dura cinque minuti esatti. AIl Napoli ora fa fatica, cresce un pochino di nervosismo, fino a quando un nuovo boato fa arrivare prima la notizia del rigore per la Lazio e poi che il rigore la Lazio l’ha segnato.

Qui, quando ormai l’ordine sulla panchina del Napoli si è completamente perso,. Si crea un parapiglia e Doveri caccia sia lui che Chivu., poi si inginocchia a pregare quando sempre Neres si guadagna un rigore, che però Doveri toglie per un fallo di Simeone e infine dice a tutti che l’Inter è finita: 2-2.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

Cosa che l’esterno del Napoli fa anche con i tifosi, dopo aver regalato la propria maglietta.Il Maradona deciderà.