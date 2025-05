Parma-Napoli, il momento di Conte: invincibile o bersaglio delle critiche? Solo dopo può tornare alla Juve

Redazione Calciomercato

Non si accontenta di gestire: modella, rifonda, incide. È un. E come ogni buon costruttore, cerca prima di tuttosu cui investire. Lo studia, lo esplora, poi predispone le fondamenta. Al resto - rifiniture, arredi, posate in argento da 100 euro (semicit.) spesso poi pensano altri. Lui lavora per rendere tutto. Poi, quando il confronto con sé stesso lo prosciuga ancor più di quello con gli avversari, il serial winner richiude la valigetta, chiude (o sbatte) la porta e pensa già al prossimo terreno su cui edificare.

Per tutti questi motivi,Perché Conte, oggi, è in quel punto esatto del suo viaggio in cuiNon solo con la classifica, ma anche con il passato che potrebbe ritornare, prima di quanto si aspettava. L’implosione del progetto, con le scosse telluriche che può generare alla, rende più realistica la possibilità didopo anni di pellegrinaggio tra club e nazionale. Quello che avrebbe desiderato già l’estate scorsa. L’animale da competizione avverte inesorabile il richiamo della foresta, del club di cui si sente ancora un. Anche se, al suo giro di campo allo Stadium dopo Juve-Napoli, gli applausi non sovrastarono i fischi né l’indifferenza.

Proprio lui, bandiera bianconera e bandiera di sé stesso, a Napoli ha impostoHa parlato al cuore e alla pancia del popolo facendosi paladino di quel Sud dov’è tornato dopo anni nel nord d’Italia e d’Europa. Ma è bastato? E soprattutto:Lo scontro diplomatico con il club non è mai stato tanto vicino come dopo la sua conferenza stampa pre-: livelli altissimi, come un caccia che sfonda i confini dello spazio aereo rivale. Dichiarazioni che (è un paradosso) somigliavano a unae pure a una dichiarazione di eccessiva fiducia/presunzione ex post: nemmeno lui era/sarà capace di migliorare aspetti strutturali che già i suoi illustri predecessori avevano affrontato. Lucianosi era portato un materasso per dormire a Castelvolturno, i campi di allenamento sono una questione annosa dai tempi di Rafa, altre criticità sono state fronteggiate (e superate) da Sarri nei suoi tre anni lì. Dove però, in attesa chissà di un nuovo roboante colpo in panchina, sono ormai passati quasi tutti i migliori allenatori italiani della storia recente. E dove tutti, tranne, hanno reso al top delle loro potenzialità. Non può essere un caso eSempre in Europa fino all’anno scorso, molto spesso in Champions, spesso in lotta per il titolo. E mai come in questa stagione defilato per lasciare il palcoscenico al tecnico. Chapeau.

La strategia della tensione ha tenuto la squadra in linea di galleggiamento maUn frammento di immagine. Di narrazione. Di potere. Vincere nonostante il rumore crescente attorno al suo futuro lo renderebbe ancora più credibile: sarebbe lui il generale capace di comandare le truppe oltre le intemperie, di dedicare tutte le energie alla squadra indipendentemente dalle decisioni che prenderà, da solo o con la società. Di attrarre tutte le attenzioni senza esserne condizionato, anzi proteggendo i suoi ragazzi dalla tensione.Se cedesse a un avversario fortissimo ma impegnato su tre fronti fino a fine aprile, con il quarto (il Mondiale per club) in vista subito dopo la finale di Champions? Allora,E sarebbe inevitabile collegare il tracollo alleche, nonostante altri due anni di lauto contratto, non si è mai curato di smentire.

Ecco perchéUn nuovo incrocio con il destino, per lui e per Lele. Che proprio lì, sotto la pioggia, nel, con l’Inter di, contro un Parma sull’orlo del baratro, conquistò