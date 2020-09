Gattuso sceglie Mertens e non Osimhen per la prima stagionale. In porta c'è Ospina, fuori Politano e dentro Lozano in attacco. Nel Parma Liverani sceglie la coppia Inglese-Cornelius. Di seguito le formazioni ufficiali:



PARMA – Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Grassi, Brugman, Hernani; Kucka; Inglese, Cornelius.



NAPOLI – Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne.