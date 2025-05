Parma-Napoli LIVE, le formazioni ufficiali: McTominay e Raspadori dal 1', Pellegrino con Bonny

La resa dei conti. Dopo un campionato disputato assolutamente al di sopra delle aspettative, visto il decimo posto dell'anno scorso, il Napoli di Antonio Conte è chiamato agli ultimi decisivi passi per vincere il quarto Scudetto della propria storia, probabilmente il più insperato e sofferto: servono sei punti, per non guardare ai risultati dell'Inter e conservare il punto di vantaggio che significherebbe tricolore. Questa sera alle 20.45, allo Stadio Tardini di Parma, l'ostacolo più difficile, nella 37esima giornata di Serie A: di fronte ci sono i Ducali allenati dall'ex nerazzurro Christian Chivu, che necessitano di punti salvezza, visto che il Lecce quartultimo dista quattro lunghezze, ma anche Empoli e Venezia sono in lotta. Agli emiliani potrebbe bastare anche un punto, ai partenopei ne servono tre: gli uomini di Inzaghi infatti vincendo a San Siro contro la Lazio supererebbero il Napoli, in caso di non vittoria. Al Tardini arbitra Doveri, assistito da Costanzo e Passeri con Marchetti quarto uomo. Nel prossimo e ultimo turno di campionato il Napoli gioca il casa col Cagliari, mentre il Parma fa visita all'Atalanta.

Parma-NapoliLE FORMAZIONI UFFICIALI:PARMA (3-5-2): Suzuki; Balogh, Leoni, Circati; Delprato, Sohm, Keita, Hernani, Valeri; Bonny, Pellegrino. Allenatore:Chivu.NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte.Doveri