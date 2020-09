Tra due giorni il Napoli tornerà in campo. Lo farà nella trasferta di Parma per la prima giornata di Serie A. Dirigerà l'incontro l'arbitro Mariani di Aprilia. Gli assistenti saranno Prenna e Margani. Il Quarto Uomo sarà Ros e al VAR la coppia Aureliano-Del Giovane.



I precedenti con l'arbitro Mariani fanno sorridere il Napoli. Sono 9 in Serie A le gare già arbitrate con gli azzurri da parte sua. Ecco i precedenti:



Napoli-Empoli 2-0 il 26 ottobre 2016



Napoli-Crotone 3-0 il 12 marzo 2017



Spal-Napoli 2-3 il 23 settembre 2017



Crotone-Napoli 0-1 29 dicembre 2017



Udinese-Napoli 0-3 del 20 ottobre 2018



Udinese-Napoli 1-1 del 7 dicembre 2019



Napoli-Juventus 2-1 del 26 gennaio 2020



Napoli-Torino 2-1 del 29 febbraio 2020



Genoa-Napoli 1-2 del 8 luglio 2020



Otto vittorie ed un pareggio, uno score non male per il Napoli che può certamente sorridere.