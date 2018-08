Guarda alla Genova rossoblù il neopromosso Parma per rinforzare il proprio attacco.



Nella lista della spesa dei dirigenti ducali figurano infatti i nomi di due punte di proprietà del Genoa. Si tratta di Gianluca Lapadula e di Andrej Galabinov. Il primo, dopo gi arrivi di Favilli e Piatek e la deludente stagione scorsa, formalmente rientra ancora nei piani del tecnico Davide Ballardini ma a fronte di un'offerta interessante, attorno ai 10 milioni di euro, Preziosi non si farebbe pregare per lasciarlo partire. Per aggiudicarselo, il Parma, oltre ad accontenare le richieste economiche del Joker, dovrebbe però anticipare la concorrenza di Udinese, Fulham e Besiktas



Il gigante bulgaro, viceversa, è già stato incluso nella lista degli epurati non prendendo parte con il resto della truppa genoana né alla settimana di ritiro a Brunico né a quella successiva a Bardonecchia, restando ad allenarsi a Pegli con gli altri fuori rosa. Per Galabinov sul tavolo ci sono già almeno un paio di offerte dalla Serie B, dove è stato cercato da Salernitana e Foggia, ma la sua volontà sarebbe quella di proseguire l'avventura in A.