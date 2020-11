Giornata di presentazione per Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista del Parma in prestito dalla Juventus: "Il Parma è un club di ottimo livello e si percepisce dagli allenamenti. Cercherò di ritagliarmi il mio spazio tramite il lavoro quotidiano, cercando di conquistare la fiducia del mister e dei compagni".



SULLA TRATTATIVA - "La trattativa è nata da subito perché credevo nella possibilità Parma. Qua si crede molto nei giovani e lo si sta dimostrando sia sul mercato che in campionato e questa è una cosa che fa onore al club. Ho sempre preso come punto di riferimento Cruijff, sia a livello di gioco che di mentalità. Il calcio moderno prende molto da lui. Ho imparato a conoscerlo tramite suoi video e tramite mia sorella, che fa la ballerina ad Amsterdam. Sono un centrocampista dinamico, mi piace creare molto in fase offensiva. Posso fare la mezz'ala o giocare dietro le punte come fatto in Coppa Italia".