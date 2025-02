Getty Images

Parma, nuovo infortunio per Mihaila: problema muscolare, salta la Roma. Il comunicato e i tempi di recupero

41 minuti fa



Valentin Mihaila si ferma nuovamente. Rientrato in gruppo dopo il problema alla cosca sinistra, l’esterno del Parma ha accusato un nuovo problema muscolare, ma questa volta alla coscia destra.



OUT CONTRO LA ROMA - Mihaila salterà, dunque, la sfida di campionato contro la Roma e le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni per stabilire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.



IL COMUNICATO - “Lo staff medico del Parma Calcio comunica che, durante la seduta di allenamento di giovedì 13 febbraio, Valentin Mihaila ha riportato un problema muscolare a carico della coscia anteriore destra. Il calciatore, che si era ristabilito dal fastidio muscolare alla coscia posteriore sinistra accusato durante la partita contro il Lecce, sarà monitorato in base all’evoluzione del quadro clinico e ha già cominciato il percorso riabilitativo“.