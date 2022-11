La dirigenza del Parma guarda anche in Serie A per regalare a mister Pecchia rinforzi in vista del mercato di gennaio.



Tra i profili finiti nel mirino del club ducale ci sarebbero anche due esuberi della Cremonese che in grigiorosso non stanno trovando lo spazio sperato. Si tratta dell'ala uruguaiana Jaime Baez e del centrocampista emiliano Michele Castagnetti.



Ne dà notizia la Gazzetta dello Sport.