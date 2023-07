A 45 anni Gigi Buffon è ancora un uomo mercato. Il portiere del Parma, che ha sfiorato la promozione in Serie A sfumata solo nella semifinale playoff, ha ricevuto un'importante offerta dall'Arabia Saudita. Sì, anche lui. In attesa di definire l'arrivo di Brozovic all'Al-Nassr, gli arabi tentano a suon di milioni uno dei portieri italiani più forti di sempre. Per Buffon, al momento, sono arrivati alcuni sondaggi da più club della Saudi Pro League, pronti a mettere sul piatto una proposta da circa 30 milioni di euro a stagione. Buffon ha ancora un anno di contratto con il Parma e in questi mesi valuterà il suo futuro studiando anche possibili soluzioni post carriera.



LE TRE STRADE - Di fronte al portiere si stanno aprendo tre strade: la prima è la permanenza in gialloblù, ancora una stagione 'a casa' per riprovare a portare il Parma in Serie A; poi si vedrà. L'altra pista è quella che porta in Arabia Saudita, raggiungere Ronaldo, Benzema & co. con un ingaggio da 30 milioni all'anno e diventare il secondo italiano nella storia del campionato arabo dopo Giovinco (dal 2019 al 2021 all'Al Hilal). La terza soluzione è quella del ritiro, arrivederci e grazie a tutti: voltare pagina per pensare a cosa fare 'da grande'. Gigi Buffon valuta, riflette. A 45 anni è ancora al centro del mercato.