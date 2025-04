Parma, Ondrejka: "Deluso per il risultato"

Getty Images

, centrocampista del, parla in conferenza dopo il 2-2 in casa della Lazio, partita in cui ha segnato una doppietta. Di seguito le sue parole, così come riportate da TMW.Che emozioni hai provato a segnare contro la Lazio dopo il gol con un'altra grande come l'Inter?"Ho segnato contro due grandi squadre italiane e sono felice per questo. È difficile ora però parlare delle emozioni dei due gol, sono deluso dal risultato".Quella di oggi è stata una Lazio ambiziosa?"Dovremo essere felici di aver ottenuto un pareggio oggi, ma dopo esser stati avanti 2-0 c'è delusione. Dovremo essere orgogliosi di questo punto, ma abbiamo la sensazione di aver perso due punti e siamo dispiaciuti".

Quanto ha inciso la stanchezza a fine partita?"Non penso molto. Abbiamo giocato contro una squadra forte in trasferta, i loro tifosi hanno spinto molto e li hanno sostenuto. Era una partita molto difficile da giocare, lo abbiamo fatto bene. Giocavamo su un campo difficile, dovremo essere felici del risultato ma invece c'è delusione".