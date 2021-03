I risultati delle ultime giornate di Serie A ci hanno consegnato uno dei primi verdetti: a meno di clamorosi ribaltoni, a retrocedere in Serie B saranno tre fra. Se i calabresi sembrano quasi condannati,, che coinvolge tre club storici della Serie A, è ancora apertissima. Ognuna di queste tre squadre può contare sulle prestazioni dialla posizione di classifica in cui si ritrova:, il? Nei crociati l’unico che sembra ancora riuscire a trascinare la squadra è, invece, dopo due doppiette nel girone d’andata, si è spento, prima distratto dalle solite sirene di, poi a causa di qualcheI Ducali hanno perso troppi punti negli ultimi scontri diretti, spesso in rimonta, e ora non possono più permettersi errori. Per arrivare a, che di solito viene indicata come spartiacque della zona salvezza, i ragazzi di D’Aversa devono fare, il che significa una. Di queste dieci finali,sono gli(Crotone, Torino e Cagliari), da vincere a tutti i costi. Il Parma, però, ha le armi per poter fare vittime illustri, come già accaduto con la. È in queste partite, con, che D’Aversa deve provare a fare meglio delle rivali e, per riuscirci, non può prescindere daldella sua arma più letale:Nonostante, negli ultimi tempi, il talento messo in mostra dastia facendo sperare i tifosi gialloblù, le incontenibilie gli impressionantidell’ivoriano ex Roma stanno mancando troppo al Parma.. Gli ultimi report indicano un problema allaa Collecchio sperano non sia nulla di grave e nel frattempo l'attaccante è stato convocato dal Ct della Costa D'Avorio. Fortunatamente è arrivata lain aiuto a D’Aversa, che può permettersi di far tirare il fiato ai suoi e preparare al meglio il finale di stagione, sperando che, in nazionale, Gervinho ritrovi la condizione e soprattutto quelle motivazioni ​che, ora che la lotta salvezza entra nel vivo, sono indispensabili.