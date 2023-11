Una firma per la Serie A. Due, tre, quattro... E così via.che il Parma ha voluto blindare per allontanare eventuali tentazioni da top club. Un segnale della continuità del progetto gialloblù, che dopo aver sfiorato la promozione nella stagione scorsa - fuori nella semifinale playoff col Cagliari - punta forte al ritorno in Serie A. La squadra di Pecchia è prima a +2 sul Venezia, miglior attacco con 27 gol e terza miglior difesa del campionato dopo Palermo e Venezia (12 reti subite, come Cremonese, Modena e Cosenza).- Una fiducia reciproca società-squadra che si rispecchia anche nei risultati. In campo si vola, la dirigenza lavora dietro la scrivania. Tra i rinnovi chiusi in questi mesi, per esempio, c'è quello di: a 37 anni ha prolungato per un'altra stagione allungando la scadenza a giugno 2024; un anno in più, invece, per: giocatori d'esperienza che mettono la loro leadership a disposizione della squadra. Un punto di riferimento per i più giovani.- A proposito: uno dei talenti blindati è, firma fino al 2026 con l'obiettivo di allontanare i club interessati allo spagnolo. Stessa scadenza anche per, esterno d'attacco - può giocare anche seconda punta - classe 2005 che ha già debuttato in nazionale. Un gioiellino promosso dalla Primavera, aveva anche la possibilità di giocare con la nazionale italiana (raduno con l'U17 e convocazione con l'U19) ma ha scelto la Tunisia per le origini paterne. Altra stella, altra firma:è un altro dei giovani blindati dalla società, rinnovo fino al 2027 e qualche mese dopo il primo gol in Serie B; 20 anni, difensore centrale adattabile anche a destra, quest'anno sta diventando un punto fermo della squadra di Pecchia.- Il rinnovo da cerchiare in rosso è quello del capitano, 24 anni e fascia intorno al braccio. Responsabilità. Prolungamento impacchettato come pacco regalo con tanto di fiocco sul contratto: "Ho compiuto gli anni il 10 novembre, una settimana dopo è arrivata la comunicazione del rinnovo ma l'accordo già c'era". Il regalo più bello per chi di Parma si è innamorato: "Mai avrei immaginato che sarebbe nato un rapporto così bello tra me e questa città". Studio, strategia e armonia. Il gruppo come base solida per arrivare in alto, così il Parma vuole riconquistare la Serie A.