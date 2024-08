DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Parma-Palermo si può vedere gratis e in chiaro su Mediaset. La partita, valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, sarà trasmessa su Italia 1. La gara sarà disponibile anche in diretta streaming gratuitamente su Mediaset Infinity: per accedere basterà collegarsi al sito della piattaforma e inserire le proprie credenziali di accesso.