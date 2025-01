Getty Images

Parma, Pecchia fa il punto sulle condizioni di Man e Benedyczak in vista del Genoa

Paolo D'Angelo

un' ora fa



In vista della sfida di campionato tra Genoa e Parma, l'allenatore dei crociati Fabio Pecchia ha presentato la partita in conferenza stampa e ha fatto il punto sulle condizioni di Benedyczak e Man. Queste le dichiarazioni:



"Non avremo con noi Benek, Man si è allenato parzialmente. Parte con noi ma è da gestire. Estevez? “Rimane ancora fuori".