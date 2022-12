Fabio Pecchia, tecnico del Parma, ha commentato la sconfitta contro il Benevento ai microfoni di Sky Sport: "Oggi, se uno ha negli occhi la sfida di Cagliari o quella con il Modena, sono prestazioni diverse. Abbiamo fatto troppo poco per vincere. Una prestazione a mio avviso sottotono rispetto a quelle che sono state le ultime prestazioni. Abbiamo avuto altre sconfitte, ma con prestazioni di alto livello, oggi invece siamo stati sottotono".



VAZQUEZ - "E' logico da parte degli avversari, riesce a creare sempre con qualità. Noi dobbiamo essere bravi e dipendere da un gioco, non da un singolo. Franco è sempre attenzionato, ma la squadra deve saper trovare le contromisure. Oggi prestazione sottotono contro una squadra esperta che l'ha saputa vincere".



BOMBER - "Gli attaccanti sono sempre sotto i riflettori e quando non arriva la rete sono sottoposti a critiche. Sulla situazione del rigore Inglese ha preso il palo, ma è un ragazzo maturo che sa gestire il momento. Noi dobbiamo prendere forze ed energie, dobbiamo dare un cambio a livello di continuità".