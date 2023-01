Fabio Pecchia, tecnico del Parma, ha parlato a Mediaset dopo la sconfitta



"Il pareggio in quel momento e in quel modo ci punisce oltre misura, ci succede anche in campionato, abbiamo giocato molto bene. Dobbiamo continuare. Ho chiesto ai ragazzi di fare quello che sanno, lo hanno fatto. Siamo una squadra giovane, vogliamo continuare a crescere a prescindere da questa partita che, vinta, avrebbe dato uno slancio importante".



BUFFON - "Mi dispiace solo che sia stato fuori tanto tempo, per quello che dà allo spogliatoio. Oggi era importante per lui, mi ha emozionato".