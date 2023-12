Nel pre-partita della sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia fra Fiorentina e Parma, il direttore sportivo del Parma Mauro Pederzoli ha dichiarato in esclusiva a Mediaset: “Una partita per andare contro i nostri limiti? Certo, sarà una sfida contro una squadra forte e allenata benissimo. È uno stimolo per un gruppo giovane come il nostro: è una serata bellissima da vivere. Il primo posto in classifica è frutto del lavoro iniziato tre anni fa? Sì, questo è un cammino iniziato tre stagioni fa che ora sta trovando anche riscontro con i risultati. La squadra è giovane, Pecchia è stato fondamentale per fare crescere i nostri ragazzi e ora stiamo rendendo per il valore della rosa. Tante richieste dal mercato? Manca un mese e nel calcio un mese è tantissimo. Qui c’è un gruppo importante e forte e ora non è il momento di pensare al mercato. La concentrazione è solo sul gruppo e sulla squadra. Siamo tutti coinvolti per dimostrare il nostro valore. Siamo una squadra vera anche fuori dal campo”.