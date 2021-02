Graziano Pellè, oggi presentatosi al pubblico di Parma, ha parlato così del giovane Zirkzee: "L'ho ringraziato di persona, vivendo lui vicino a Rotterdam io avevo fatto abbastanza bene al Feyenoord e sono contento sia stato uno dei suoi giocatori favoriti. E' un giocatore di qualità, con prestanza fisica, ma è giovane e siamo tutti noi che dobbiamo cercare di migliorarlo. Deve impegnarsi, mostrare voglia di migliorare e non deve essere solo una questione sua ma di tutti che dobbiamo fare bene. Chi gioca gioca, siamo tanti in attacco, dobbiamo cercare di dare il massimo, sono tutti bravi. Dobbiamo aiutarci per fare il massimo per la squadra".