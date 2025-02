Getty Images

Parma, perché Leoni è stato espulso contro la Roma

41 minuti fa



La Roma chiude il primo tempo in vantaggio per 1-0, grazie alla firma di Soulé su punizione, e in superiorità numerica di un uomo, data l'espulsione comminata da Chiffi al giovane Leoni, difensore centrale classe 2006 della formazione di Pecchia.



L'episodio accade al 31' della prima frazione: inizialmente, il direttore di gara odierno assegna un calcio di rigore ai giallorossi. Soulé cade in area dopo un contatto con Leoni, Chiffi non ci pensa su due volte e indica il dischetto, ammonendo al contempo il centrale dei padroni di casa.



Il VAR, però, interviene e cambia quanto deciso in campo allo stadio Tardini: il contatto, infatti, è avvenuto al di fuori dall'area di rigore e dunque deve essere assegnato un calcio di punizione dal limite in favore della Roma. Di conseguenza, il fallo non è più depenalizzato dall'assegnazione del rigore e - trattandosi di DOGSO - il cartellino per Leoni da giallo diventa rosso per un intervento da ultimo uomo.