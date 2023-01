Jayden Oosterwolde va a Istanbul, direzione Fenerbahce: il terzino sinistro ha scelto di trasferirsi in Turchia e frutterà al Parma 7 milioni e mezzo più un bonus del 20% sulla futura rivendita. Si tratta, a tutti gli effetti, della plusvalenza più importante mai realizzata da un club di B dopo quella del Frosinone con Gatti alla Juve.



I SALUTI - Oosterwolde è arrivato al campo alle 8 e si è dedicato all'allenamento con la squadra dopo la colazione, poi, verso il termine della seduta, si è fermato a parlare a lungo con il direttore Pederzoli, salutato con un abbraccio. Il saluto è stato poi ripetuto uno per uno a compagni, staff e allenatore Pecchia, fino ai dipendenti del club in sede. Il volo da Malpensa a Istanbul parte stasera.