Nel triangolo di mercato che coinvolge Moise Kean, Paris Saint-Germain ed Everton c'è anche spazio per il... Parma. Perché nel mirino sia dei parigini sia degli inglesi potrebbe finire Joshua Zirkzee, centravanti olandese arrivato a gennaio in Emilia dal Bayern Monaco ma che probabilmente non rimarrà in seguito alla retrocessione. I ducali stanno valutando se riscattarlo per 15 milioni, ma con l'ipotesi di girarlo altrove subito dopo. E stando a Goal.com, in caso di accordo fra Everton e PSG potrebbe finire alla corte di Ancelotti, altrimenti rischia di essere un obiettivo proprio per i francesi.