Parma-Roma 2-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 23’ s.t. Sprocati (P), 90+3 s.t. Cornelius (P)



Assist: 23’ s.t. Gagliolo (P), 90+3 Hernani (P)



Parma (4-3-3): Sepe; Gagliolo (38’ s.t. Alves), Dermaku, Iacoponi, Darmian; Kucka, Scozzarella (25’ s.t. Barillà), Hernani; Kulusevski, Cornelius, Gervinho (45’ p.t. Sprocati). All. D’Aversa



Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola (26’ p.t. Santon), Fazio (25’ s.t. Diawara), Smalling, Kolarov; Veretout, Mancini; Zaniolo, Pastore (20’ s.t. Under), Kluivert; Dzeko. All. Fonseca



Arbitro: Michael Fabbri



Ammoniti: 11’ p.t. Zaniolo (R), 23’ p.t. Scozzarella (P), 30’ s.t. Barillà (P), 31’ s.t. Hernani (P), 32’ s.t. Kluivert (R)