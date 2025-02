Parma-Roma, le pagelle di CM: Leoni horror. Soulé (finalmente) illumina

Getty Images

– Non può nulla sull’arcobaleno di Soulé. Salva su Salah-Eddine e Soulé ad inizio ripresa– Spinge pochissimo in attacco e regala spesso il pallone ai giocatori della Roma– Preciso negli interventi in difesa, meglio del suo compagno di reparto (dal 66’: non incide)– Fa venire i brividi al Tardini con una sbavatura che stava per favorire Soulé. Poi sbaglia tutto sull'imbucata di Shomurodov e viene espulso per il fallo su Soulé– Soulé lo lascia spesso sul posto. Davanti non si fa mai vedere

– Sempre nel vivo dell’azione e in mezzo al campo mette in mostra la sua qualità (dal 77’– Si vede pochissimo in mezzo al campo e Pecchia lo toglie alla fine del primo tempo (dal 46’: entra, ma non si vede)– È tra i più propositivi in avanti. Lavora con intensità sulla fascia e mette in difficoltà Celik. Si spegne nel secondo tempo (dal 66’: doveva entrare per dare una mano in attacco, ma tocca pochissimi palloni)– Invisibile nel primo tempo, meglio nel secondo. Fa anche ammonire Gourna-Douath.

– Non si vede mai nella prima mezz’ora. Poi viene tolto dopo l’espulsione di Valeri (dal 35’: fare peggio di Leoni era impossibile)– L’infortunio di Djuric gli fa riprendere il posto da titolare. Il duello con Mancini è avvincente, dopo 10 minuti ha la palla del vantaggio ma non riesce a colpire bene.All.: quarta sconfitta di fila per il Parma che è in crisi. Tanta confusione– Bravo in alcune uscite, per il resto è spettatore non pagante– Ancora centrale di destra dopo il bel gol di Porto. Cancellieri lo mette in difficoltà ad inizio partita poi prende le misure e cresce col passare del tempo.

– Senza Hummels è ancora una volta lui il centrale del terzetto difensivo. Lotta con Bonny vincendo tanti duelli. Poi esce per un problema alla caviglia (dal 46’: entra bene in partita e ci mette tanta grinta come a Venezia)– Ormai le sue ottime prestazioni non fanno più notizia. Sempre in campo e di nuovo per 90 minuti. Preciso e non sbaglia praticamente nulla.– Non ci sarà col Porto e Ranieri lo butta nella mischia a Parma. Non il solito motorino sulla fascia e Ranieri lo sposta sulla trequarti. Ma incide poco anche lì. Rimandato (dal 65’: qualche guizzo, nulla di più)

– Lotta in mezzo al campo, ma deve ancora da migliorare. E arriva la seconda ammonizione in due partite. Non una buona media per un centrocampista (dall’80’– Ranieri lo sgrida ad inizio gara perché voleva più giocate in verticale. Poi passa col passare dei minuti.– Il francese è onnipresente. Copre tante zone di campo ed è attento in mezzo. Esce a fine primo tempo in vista del Porto (dal 46’: entra e viene ammonito. Poi Suzuki gli nega il gol con una grande parata)

– Prima da titolare per l’olandese che ha il compito di far rifiatare Angeliño. Si spinge in avanti ed è anche bravo in fase difensiva con delle diagonali difensive. Sfiora il 2-0, poteva fare meglio (dal 76’– Altra chance per l’ex Frosinone. Tanta confusione nei primi minuti poi la svolta: procura l’espulsione di Leoni e trova un bellissimo gol su punizione. Nella ripresa sfiora anche la doppietta, ma tira troppo debolmente.– Inizia col freno a mano tirato, poi è decisivo nell’azione che porta all’espulsione di Leoni. Lavora bene con qualche sponda.

All.– La Roma è tornata a vincere in trasferta per tre volte di fila e i meriti sono i suoi. Anche col turnover i giallorossi reggono e vincono. Ora testa al Porto.