Parma, saltato l'arrivo di Abakar Sylla: il retroscena

43 minuti fa



Niente Parma per Abakar Sylla. L'arrivo del difensore centrale ivoriano classe 2002 dallo Strasburgo è saltato all'ultimo giorno del calciomercato invernale.



I due club avevano già firmato i contratti per il suo trasferimento in Italia con la formula del prestito secco. Poi, come appreso da Calciomercato.com, il calciatore ci ha ripensato e non ha firmato i documenti che erano già pronti, facendo così saltare il suo passaggio al Parma.