Matteo Scozzarella, centrocampista del Parma, parla a Sky Sport prima della sfida con il Bologna: "C'è poco tempo per ragionare, abbiamo provato ad analizzare tutto ciò che è migliorabile tralasciando qualsiasi fattore esterno che possa aver condizionato le nostre partite. Abbiamo cercato di sistemare tutto quello che non è andato per il verso giusto nelle ultime gare, anche se ci sono state pure cose positive, malgrado abbiamo ottenuto poco".